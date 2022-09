Sindrome da rientro: come combattere aumento di peso e stress

La sindrome da rientro si può affrontare con tantissimi rimedi, a cominciare dalla tavola, consumando cibi ricchi di antiossidanti e frutta e verdura.,

Il ritorno a casa dalle vacanze estive è sempre traumatico. Bisogna riprendere i propri ritmi e ricominciare il lavoro e la scuola. Molti soffrono particolarmente della cosiddetta sindrome da rientro, ma i giusti suggerimenti riguardanti l’alimentazione e i pasti da consumare aiutano ad affrontarla ed essere energici.

Sindrome da rientro: dieta

Le vacanze estive sono terminate da un po’ di tempo e bisogna riprendere i propri ritmi lavorativi e scolastici. Adattarsi non è mai facile e molti possono andare incontro alla classica sindrome da rientro che comporta un aumento della circonferenza e del girovita, oltre a tantissimo stress e ansia per le incombenze di cui occuparsi.

Una sindrome che preoccupa e coinvolge moltissimi soggetti al rientro dalle ferie. Solitamente i sintomi è accentuata dai chili di troppo che tendono ad accumularsi sui fianchi e l’addome a causa di un aperitivo o una cena consumato nei luoghi di villeggiatura. Una condizione, non solo fisica, ma anche psicologica.

Una condizione che ha riscontri a livello psicofisici e comporta stress, ansia, stanchezza, ma anche difficoltà a doversi riadattare ai propri ritmi e necessità quotidiane. In base a quanto affermano gli esperti, per combattere la sindrome da rientro è necessario seguire una dieta che sia varia ed equilibrata in modo da riprendere i ritmi di tutti i giorni.

Consumare piatti e pasti che diano energia evitando quelli che sono troppo ricchi di zuccheri. Un pasto a base di frutta e verdura, ma anche cereali è sicuramente una delle soluzioni migliori. Quindi, una colazione a base di succo d’arancia, un caffè possibilmente amaro insieme a dei cereali come l’avena o una tisana sono un modo giusto per cominciare la giornata.

Sindrome da rientro dieta: consigli

Si tratta di una condizione, una fase che può avere una durata di 4-5 giorni, massimo, in modo da riprendersi e ritornare alla vita di sempre. Si può superare la sindrome da rientro che coinvolge diversi soggetti adottando una serie di accorgimenti e di regole. Molto importante rispettare il proprio ritmo sonno veglia.

In questo modo si ha il giusto riposo e si mantengono i giusti equilibri ormonali. Oltre al consumo di determinati alimenti, non può mancare di associare anche un po’ di attività fisica che aiuta a tenersi in forma, ma anche aumentare le endorfine che regolano il buonumore regalando un senso di benessere e di piacere.

Il periodo estivo è ricco di tanti sgarri che si ripercuotono sull’accumulo di adipe e anche delle difficoltà a livello digestivo. Nella sindrome del rientro, per quanto riguarda l’alimentazione, sono consigliati pasti molto piccoli, ma frequenti. I classici spuntini della mattina e pomeriggio sono l’ideale per riprendersi.

La cosa importante è che questi spuntini siano ricchi di macronutrienti. Un buon pranzo a base di carboidrati come il riso che è facilmente digeribile può essere la scelta migliore. Si consiglia di optare per il consumo di proteine come pollo, tacchino, ma anche legumi verso sera, mentre i grassi vanno limitati perché possono essere d’ostacolo alla digestione. Fondamentale poi nutrirsi di alimenti ricchi di antiossidanti come la frutta di stagione.

