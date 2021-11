Sinner lascia la fidanzata Maria Braccini: il post dell’influencer sul primo anno insieme e la rottura

Jannik Sinner pare abbia lasciato la fidanzata Maria Braccini dopo che l’influencer ha condiviso sui social un post sul loro primo anno insieme.

Il tennista Jannik Sinner avrebbe deciso di interrompere la sua relazione con l’influencer Maria Braccini. In considerazione di un’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, infatti, pare che la storia d’amore tra i due fosse diventata troppo seria per l’atleta.

Sinner lascia la fidanzata Maria Braccini: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tennista Jannik Sinner non sarebbe più fidanzato con l’influencer da 68 mila followers Maria Braccini. In virtù di quanto riferito dal quotidiano, a imporre la rottura sarebbe stato proprio il barone rosso.

Per quanto riguarda la fine della love story con l’influencer, sembrerebbe che la decisione sia stata presa dopo la pubblicazione di un particolare post condiviso sui social dalla ragazza.

Sinner lascia la fidanzata Maria Braccini: il post dell’influencer per il primo anno insieme

Alla fine del mese di settembre, Jannik Sinner e Maria Braccini avevano festeggiato un anno vissuto insieme. Per celebrare l’evento, l’influencer aveva deciso di pubblicare un post sui suoi canali social rivolto al fidanzato che, tuttavia, non avrebbe incontrato il favore del tennista.

Jannik Sinner, infatti, ha sempre avuto un profilo bassissimo sui social, dimostrando di prediligere il tennis piuttosto che dedicarsi alla pubblicazione di selfie e alla riscossione di like.

Per questo motivo, il gesto della presunta ex fidanzata lo avrebbe particolarmente infastidito, portandolo a considerare la relazione troppo seria e impegnativa per un ragazzo di appena 20 anni.

A questo punto, quindi, il giovane avrebbe preferito interrompere il rapporto con la giovane che, nonostante le avesse più volte chiesto una maggiore riservatezza, non avrebbe rispettato il volere del fidanzato.

Sinner lascia la fidanzata Maria Braccini: la rottura

Al momento, tutte le energie di Jannik Sinner sono convogliate verso una vita da glovetrotter che il giovane ha scelto cominciando la sua carriera di tennista professionista.

Una scelta che lo tiene lontano da casa circa 11 mesi l’anno e che non avrebbe potuto includere anche Maria Braccini, di colpo tramutatasi in un impegno troppo “ingombrante”.

Nonostante le rivelazioni diffuse dal Corriere della Sera, tuttavia, bisogna sottolineare che i diretti interessati non hanno confermato né smentito la rottura.

Intanto, il tennista continua a concentrarsi sulla sua carriera. Infatti, nel caso in cui Matteo Berrettini non riuscisse a risolvere il problema insorto ai muscoli adduttori, Jannik Sinner dovrà rappresentare l’Italia alla Coppa Davis, che si terrà alla fine del mese di novembre.