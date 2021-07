Il tennista Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 poiché dovrà stare a riposo per curare un risentimento muscolare.

Il tennista Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo che verranno ufficialmente inaugurate il prossimo venerdì 23 luglio 2021. Sulla base delle informazioni sinora trapelate, il tennista – reduce dalla finale disputata a Wimbledon contro Novak Djokovic – è affetto da un risentimento muscolare che lo costringerà a un riposo forzato di circa due settimane.

Tokyo 2021, il tennista Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi

Nei prossimi giorni, il tennista Matteo Berrettini non sarà a Tokyo per disputare le tanto attese Olimpiadi. L’annuncio è stato diramato nella giornata di domenica 18 luglio.

Una simile decisione, inoltre, si è resa indispensabile a causa di un infortunio muscolare che ha improvvisamente colpito il tennista romano, costretto a rinunciare al più importante evento sportivo in contesto internazionale. In relazione a quanto appreso dall’Ansa in ambiente Coni, lo sportivo dovrà curarsi per un “risentimento muscolare” e, per questo motivo, dovrà “restare a riposo per 15 giorni”.

Il ritiro di Matteo Berrettini, reduce dalla finale disputata a Wimbledon persa contro il campione Novak Djolovic, porta l’Italia a perdere uno dei suoi atleti più importanti. Berrettini, infatti, era considerato come uno dei tennisti favoriti per l’oro nel tennis.

Olimpiadi di Tokyo 2021, il forfait di Matteo Berrettini: i tennisti in partenza

Prima dell’annuncio relativo al ritiro del tennista romano, l’Italia avrebbe dovuto essere presente alle Olimpiadi di Tokyo 2021, che verranno inaugurate il prossimo venerdì 23 luglio e che si concluderanno nella giornata di domenica 8 agosto, con sette tennisti.

La notizia era stata diramata lo scorso 14 giugno dalla Federazione Internazionale dopo la chiusura del ranking. Matteo Berrettini, ex favorito per l’oro olimpico, avrebbe dovuto raggiungere Tokyo in compagnia di Jannik Sinner (numero 23 del ranking ATP), Lorenzo Sonego (numero 26), Fabio Fognini (numero 29), Camila Giorgi (numero 76 del ranking WTA), Jasmine Paolini e Sara Errani.

Olimpiadi di Tokyo 2021, il forfait di Matteo Berrettini: le medaglie italiane nel tennis

Nel contesto delle Olimpiadi, l’Italia è riuscita a vincere una medaglia olimpica nel tennis soltanto in una circostanza. La medaglia per il tennis in Italia, infatti, venne vinta soltanto da Uberto De Morpurgo che, a Parigi 1924, riuscì a conquistare il bronzo.

È importante, tuttavia, ricordare che il tennis venne estromesso dalle Olimpiadi nel periodo di tempo compreso tra il 1928 e il 1984.