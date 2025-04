Orrore a Siracusa, dove un signore anziano sarebbe stato preso di mira da cinque ragazzi minorenni, che si sarebbero introdotti per mesi nella sua abitazione e lo avrebbero seviziato. Ecco cosa è successo.

Siracusa, violenze a un anziano: misura cautelare per 5 minori

Cinque ragazzi di 17 anni di Siracusa sono finiti in comunità dopo che la Polizia ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Catania.

Per diversi mesi i cinque ragazzi si sarebbero introdotti nella casa di una anziano e lo avrebbero seviziato: sono infatti accusati di atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso.

Siracusa, violenze a un anziano: cosa hanno fatto realmente i 5 minori?

Secondo le indagini della Polizia, i cinque ragazzi di 17 anni avrebbero per mesi seviziato un uomo anziano a Siracusa. I minorenni avrebbero dato fuoco agli oggetti personali dell’uomo, lo avrebbero costretto a consumare sostanze stupefacenti fino a farlo stare male, lo avrebbero obbligato a dormire su una sedia e gli avrebbero anche rasato i capelli a zero. I cinque ragazzi, come detto, sono finiti in comunità.