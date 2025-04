Il caso di Santo Romano

Il Tribunale dei minori di Napoli ha emesso una sentenza che ha suscitato un acceso dibattito sociale. Un ragazzo di 17 anni è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio di Santo Romano, un giovane di 19 anni ucciso in una lite per un paio di scarpe sporcate.

Questo tragico evento, avvenuto nella notte tra l’1 e il 2, ha messo in luce le problematiche legate alla giustizia minorile in Italia.

Le reazioni alla sentenza

La notizia della condanna ha scatenato l’ira di familiari e amici della vittima, che si sono radunati all’esterno del tribunale per esprimere il loro dissenso. “Fate schifo”, hanno urlato, evidenziando il profondo senso di ingiustizia percepito. Filomena Di Mare, madre di Santo, ha commentato con amarezza: “La giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo, per questo i minorenni continuano ad ammazzare”. Le parole della madre risuonano come un grido di dolore e di impotenza di fronte a una realtà che sembra sfuggire al controllo.

Il rito abbreviato e le critiche al sistema

Il processo si è svolto con rito abbreviato, una procedura che ha suscitato ulteriori polemiche. Il pubblico ministero aveva richiesto una condanna di 17 anni, ma la sentenza finale ha superato le aspettative. La reazione della folla è stata immediata, con urla di contestazione che hanno riempito l’aria. Simona, una giovane madre presente con il figlio, ha espresso la sua frustrazione: “Cosa ho insegnato a mio figlio venendo qui? Volevo fargli capire che chi sbaglia paga e invece abbiamo avuto la dimostrazione che non è così”. Le sue parole riflettono un sentimento condiviso da molti: la paura che la giustizia non riesca a proteggere le nuove generazioni.

Un fallimento della società?

Le proteste non si sono limitate a un semplice sfogo emotivo. La zia di Santo ha parlato di un fallimento della società, sottolineando come le regole e i valori che si cercano di trasmettere ai giovani siano messi in discussione da eventi come questo. “Siamo in una guerra, non sotto le bombe ma di fronte a pistole e coltelli che possono colpirci in ogni momento”. Queste affermazioni pongono interrogativi profondi sulla sicurezza e sulla capacità delle istituzioni di garantire un futuro migliore per i giovani.