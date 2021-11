Smartwatch: il migliore del Black Friday

Lo smartwatch è un dispositivo intelligente con cui è possibile compiere tantissime funzioni: dal calendario al promemoria sino alle notifiche dei social

In occasione del Black Friday, sono diversi i prodotti che si trovano in vendita. Tra gli oggetti maggiormente venduti e apprezzati, vi sono gli smartwatch che si trovano in vari modelli e che assolvono a varie funzioni. In questi paragrafi spieghiamo quale è il migliore in questo evento del Black Friday e tutte le caratteristiche per riuscire a ordinarlo e averlo al polso.

Smartwatch

Sarebbe sbagliato definirlo con il termine orologio, perché è molto di più. La traduzione dall’inglese di smartwatch è orologio intelligente, quindi un dispositivo che si distingue da altri modelli in commercio proprio per le tantissime funzioni. I modelli sono per tutti e per le tasche di chiunque in modo da soddisfare le esigenze di ognuno.

Prima di ordinare e scegliere il miglior modello, ci sono un paio di caratteristiche che è bene considerare per fare un acquisto che sia oculato e adatto. Bisogna tenere in conto sia le caratteristiche hardware, quindi cinturino, dimensioni e forma del quadrante, oltre alla durata della batteria, solo per citarne alcune, ma anche i requisiti riguardanti il software, quindi il funzionamento, ecc.

Bisogna anche valutare il tipo di compatibilità con i vari modelli di smartphone che si trovano sul mercato e anche il sistema operativo che vada bene per questo tipo di device. Un oggetto da portare al polso come il classico orologio, ma che ha molte più funzioni. Un dispositivo molto apprezzato e desiderato, al punto che è uno di quelli più richiesti, anche per i doni natalizi.

I modelli sono vari a seconda dei gusti ed esigenze di ciascuno. Ci sono tipologie per gli amanti del fitness, della forma fisica o semplicemente smartwatch di design. Le dimensioni rispetto al classico orologio variano, a cominciare dal quadrante ch è molto più elegante. Possono avere sia un display di forma circolare che quadrata che è consigliato dal momento che ha un po’ di schermo in più.

Smartwatch: funzioni

A differenza del classico orologio da polso, lo smartwatch per poter funzionare ha bisogno di essere integrato con lo smartphone. Tutti i modelli di questo genere di dispositivo sono legati agli smartphone in modo da poter gestire le varie funzioni che permettono di usarlo per qualsiasi cosa. Proprio per questo, si possono considerare una sorta di estensione degli smartphone e tablet con funzioni nettamente migliori.

Le funzioni degli smartwatch e di un modello come XW60, considerato il migliore del settore, migliorano di anno in anno in modo da avere dei dispositivi che funzionano benissimo e in grado di gestire qualsiasi cosa e attività. I compiti a cui assolve questo dispositivo sono tantissimi: si possono leggere le notifiche delle mail o dei messaggi di whatsapp.

Hanno una funzione calendario e to do list in modo da tenere traccia dei vari appuntamenti o ricorrenze ed è possibile anche stilare una lista delle cose da fare in modo da non dimenticarle e sapere sempre dove bisogna andare e a che ora. Si può ascoltare la musica preferita gestendo le proprie playlist, oltre a selezionare i brani preferiti.

La maggior parte dei modelli di smartwatch di fascia media o alta permettono di dare dei comandi vocali senza che l’utente faccia altro. Sfruttano la connessione con lo smartphone o il GPS integrato, si possono visualizzare le mappe e i percorsi per un determinato luogo in modo da avere informazioni maggiormente precise e rapide. Si possono anche controllare le condizioni meteo o fare pagamenti evitando di tirare fuori la carta di credito.

Smartwatch: il migliore del Black Friday

Durante il Black Friday sono diversi i prodotti che si possono acquistare e tra i più venduti vi è sicuramente lo smartwatch. Tra i vari modelli, il migliore è XW60, uno smartwatch dallo schermo touchscreen full HD in ottimi colori e con una batteria che dura parecchio tempo. Mescola insieme design e praticità ed è il migliore, anche per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Con questo dispositivo, non è necessario usare lo smartphone, dal momento che tutte le funzioni sono disponibili e a portata di mano (questo è molto utile quando si fa attività fisica) Molto pratico e permette di controllare ogni cosa. Tra le varie funzioni, si trova i contapassi per monitorare l’attività fisica, la distanza e le calorie che si bruciano quando si fa una passeggiata o si corre, monitora i battiti cardiaci e la frequenza cardiaca.

E’ considerato il migliore del black friday ( e dell’anno) grazie alle sue funzioni, alle funzioni e al rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che controlla il livello dell’ossigeno, monitora la qualità del sonno per un buon riposo. Permette di effettuare chiamate e rispondere ai messaggi e alle notifiche delle varie app, da Whatsapp sino ai social, quali Facebook, Twitter, Instagram, ecc. Con XW60 si può impostare il promemoria e la sveglia, oltre a usarlo per lo sport.

Ha un design ergonomico ed è molto comodo. Adatto a tutti: dal manager alla madre sino al ragazzo. Si possono anche scattare selfie con gli amici grazie al controllo remoto tramite Bluetooth. Ha una funzione che permette di trovare il dispositivo emettendo un suono acustico. Si compone di una cassa in metallo con cinturini disponibili nei colori rosa, grigio e nero.

In materiale impermeabile e resiste a qualsiasi urto o caduta.

Un dispositivo non ordinabile nei negozi o e-commerce, considerando l’originalità ed esclusività, ma che si trova sul sito ufficiale del prodotto al costo di 59,90€ anziché 119€ con la possibilità di aggiungere altri 15 Euro per un cinturino del colore che più piace. Il pagamento è possibile con carta di credito, Paypal o anche tramite contanti al corriere al momento della consegna del prodotto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.