Smettere di fumare al rientro dalle vacanze: consigli e rimedi naturali

E' importante smettere di fumare per tutelare la nostra salute, ma anche quella delle persone intorno a noi. Scopriamo insieme come farlo.

Smettere di fumare al rientro dalle vacanze è complesso, ma non impossibile. Scopriamo insieme come farlo, in modo immediato, attraverso i consigli giusti e le soluzioni naturali più indicate.

Smettere di fumare al rientro dalle vacanze potrebbe essere il nuovo proposito che accomuna molti fumatori. D’altra parte, che sia durante le vacanze, prima o dopo, poco cambia, dato che smettere di fumare vuol dire recuperare salute fisica e mentale, ma anche proteggere le persone che ci circondano da eventuali danni legati al fumo passivo che, secondo alcune ricerche, risulterebbero essere addirittura maggiori rispetto ai danni del fumo attivo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come smettere di fumare in modo immediato, facendo affidamento a soluzioni naturali, che non compromettano ulteriormente il benessere psicofisico dell’organismo.

Smettere di fumare al rientro dalle vacanze: consigli

Smettere di fumare è un percorso delicato e, sebbene persone vicine a noi si prefiggano lo stesso obiettivo, avremo modo di constatare che ognuna di noi ha tempi e fragilità diverse, che possono allontanare o avvicinare, a seconda dei casi, l’obiettivo.

Sicuramente, le strategie da adottare per smettere davvero di fumare, tuttavia, possono essere universali e adattarsi ad ognuno di noi, nonostante le tempistiche e le fragilità siano differenti.

Per avere successo è importante, prima di tutto, stabilire quale giorno sarà il primo giorno da non fumatore. In questo modo, nei giorni precedenti, potremmo sbarazzarci di tutte quelle cose che accendono in noi la voglia della sigaretta. Ad esempio, inizieremo a non comprare più nuovi pacchi di sigarette e a liberarci dei posaceneri sparsi per casa.

A percorso iniziato, dovremmo iniziare a controllare tutte quelle situazioni in cui, per noi, accendere la sigaretta era doveroso. Ad esempio, dopo il pranzo o durante la pausa dal lavoro.

Infine, il pensiero di dover proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari non dovrebbe mai abbandonarci.

Smettere di fumare al rientro delle vacanze: miglior rimedio

La terapia farmacologia non è sempre la più indicata, soprattutto quando si affrontano problemi così delicati come quelli che affrontano le persone quando cercano di smettere di fumare. Combattere la dipendenza dalla nicotina non è semplice e, sebbene nel farlo la voglia di farlo la voglia di cedere sia tanta e difficile da controllare, il metodo al quale ci si affida per smettere davvero di fumare può fare davvero la differenza.

No Smoke è la prima soluzione sulla quale fare affidamento quando si cerca di smettere di fumare. Si tratta di uno spray naturale, che si spruzza direttamente all’interno del cavo orale, tutte le volte che si ha voglia di accendere una sigaretta, per spezzare questo desiderio sul nascere.

Contrariamente ai farmaci, responsabili anche di effetti collaterali, No Smoke agisce direttamente su quelle zone del cervello che, nel fumatore, accendono il desiderio della sigaretta, spegnendolo sul nascere per l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, naturali al 100%, che nello specifico risultano essere:

Griffonia , principio attivo officinali, utilizzato anche per combattere la dipendenza dal cibo e per il controllo della fame, che agisce direttamente sui centri nevralgici che accendono, nella persona, il desiderio della sigaretta e innescano la dipendenza dalla nicotina;

, principio attivo officinali, utilizzato anche per combattere la dipendenza dal cibo e per il controllo della fame, che agisce direttamente sui centri nevralgici che accendono, nella persona, il desiderio della sigaretta e innescano la dipendenza dalla nicotina; Zenzero , principio attivo naturale che combatte la dipendenza dalla nicotina nell’immediato e l’accumulo di nicotina al suo interno, permettendo di riprendere una vita piena e serena;

, principio attivo naturale che combatte la dipendenza dalla nicotina nell’immediato e l’accumulo di nicotina al suo interno, permettendo di riprendere una vita piena e serena; Guaranà, uno stimolante naturale blando, grazie al quale affrontare i momenti di debolezza, quelli in cui la voglia di riprendere in mano la sigaretta ritorna prepotente.

