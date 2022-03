Soldato russo vede la distruzione provocata dal suo esercito e piange

Anatoly, il giovanissimo soldato russo condotto in un'auto che da uno smartphone vede la distruzione provocata dal suo esercito alla terra di Ucraina

Nulla più che incredulità e consapevolezza improvvisa del meccanismo di morte di cui era stato parte forse inconsapevole: anche a fare la tara alla veste pubblicistica hanno un certo impatto le immagini del soldato russo che vede la distruzione provocata dal suo esercito in Ucraina e scoppia a piangere.

Un video dello State Emergency Service of Ukraine, con i dialoghi sottotitolati in inglese per renderlo più mainstream, mostra le immagini del giovane prigioniero probabilmente catturato poco prima ed interrogato all’interno di un’auto.

Il soldato russo che vede la distruzione in Ucraina

Nel video si vede un uomo porgergli uno smartphone e mostrargli un campionario di immagini dell’orrore che la guerra della Russia sta portando all’Ucraina. Il militare, che nel video viene chiamato Anatoly e che è obiettivamente abbastanza giovane da essere inconsapevole di cosa sia la guerra vera, resta senza parole a quelle immagini.

Poi dice: “Cosa sto guardando? Sono immagini nuove?”.

Mani al volto, incredulità e lacrime

Poi chiosa atterrito: “Dannazione”. Ad un certo punto e senza parlare il giovane militare si porta le mani al volto piangendo. Il suo interlocutore incalza: “Vedi cosa fa il tuo mondo russo?”. Il sunto è che potrebbero davvero esserci molti militari di leva che sono davvero inconsapevoli della portata, degli scopi e delle modalità con cui è condotta la cosiddetta “operazione speciale” voluta e disposta da Vladimir Putin mobilitando tanti coscritti di fatto ingannati.