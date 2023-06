La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto tutti. Soleil Sorge ha commentato via social la sua scomparsa, sottolineando che il Presidente lascia un’eredità importante per “generazioni di politici e imprese imprenditoriali”.

Tramite il suo profilo Instagram, Soleil Sorge ha commentato la morte di Silvio Berlusconi. L’influencer italo-americana, che proprio grazie a Mediaset ha trovato il successo, si è detta vicina alla famiglia del Presidente e ha sottolineato l’impronta “indelebile nella storia moderna e italiana” che lui ha lasciato.

Soleil ha scritto:

“Oggi scompare un’impronta indelebile nella storia moderna e italiana. Il carisma, la passione, la determinazione che hanno dato vita ad un futuro per noi definito presente, continueranno ad ispirare generazioni di politici e imprese imprenditoriali. In questo momento di lutto, la mia vicinanza ai suoi cari ed al suo animo. Con l’augurio che possano trovare conforto nella consapevolezza che il suo impatto e la sua eredità rimarranno vivi nel cuore dell’Italia e del mondo per sempre. Con sincero cordoglio, riposi in pace Presidente”.