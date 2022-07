Soleil Sorge: lo sfogo sui vip che non sono stati invitati al suo compleanno

Soleil Sorge ha rotto il silenzio in merito ai vip che non ha invitato al suo compleanno in Puglia e che hanno replicato via social.

Soleil Sorge ha rotto il silenzio dopo che alcuni vip che non sono stati invitati al suo compleanno – come Miriana Trevisan e Alex Belli – hanno commentato la questione via social.

Soleil Sorge e i vip che non sono stati invitati al suo compleanno

Attraverso i social Soleil Sorge ha scagliato una frecciatina contro alcuni dei vip che non sono stati invitati alla sua festa di compleanno in Puglia, come Miriana Trevisan e Alex Belli, che hanno commentato la questione nei giorni scorsi. L’influencer ha scritto sui suoi canali social:

“Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake.

D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima.”

Le parole di Alex Belli

Nei giorni scorsi Alex Belli – protagonista di un discusso triangolo al GF Vip 6 con la stessa Soleil e sua moglie Delia Duran – aveva commentato la notizia del suo mancato invito al compleanno di Soleil affermando:

“Non c’è stato nessun “non invito”, la verità è questa.

Eravamo e siamo in due parti completamente diversi. Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita.” La frecciatina dell’influencer sarà stata indirizzata a lui?

Anche Gianluca Costantino e Miriana Trevisan non sono stati invitati al compleanno di Soleil e hanno commentato la questione via social.