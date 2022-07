Soleil Sorge torna al GF Vip 7: che ruolo ha scelto per lei Alfonso Signorini?

Soleil Sorge tornerà al GF Vip 7. Questa volta, però, non la vedremo nei panni di concorrente. Non sarà neanche una delle due opinioniste, visto che i ruoli sono andati a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Che compito le ha affidato Alfonso Signorini?

Soleil Sorge torna al GF Vip 7

Stando a quanto anticipato da MondoTv24, Soleil Sorge si sta preparando a tornare al GF Vip 7. Dopo aver trascorso sei mesi nella casa più spiata d’Italia, l’influencer italo-americana tornerebbe nel programma con un ruolo complemante diverso. Come sappiamo da qualche giorno, non sarà una delle opinioniste perché al suo posto sono state scelte Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Non sarà nemmeno una commentatrice del popolo, visto che le due signore scelte lo scorso anno sono durate una sola puntata.

La domanda, quindi, sorge spontanea: che compito le ha affidato Alfonso Signorini?

Soleil al GF Vip 7 come ‘conduttrice’

Soleil torna al GF Vip 7 nei panni di conduttrice. Non del reality, ovviamente, ma del format web GF Vip Party. Lo scorso anno, al timone del contenitore di Mediaset Infinity c’erano Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Quest’ultima sembrava pronta per diventare Vippona, per cui possiamo anche ipotizzare che la Sorge sia stata scelta per sostituirla.

Al momento, però, non abbiamo alcuna conferma che questa sia la realtà dei fatti.

GF Vip 7: prime indiscrezioni sul cast

Indiscrezioni sulla Sorge a parte, il cast del GF Vip 7 sta prendendo forma e Alfonso Signorini si sta divertendo a lanciare indizi social. Il primo Vippone, sempre se i fan hanno risolto bene l’enigma del conduttore, dovrebbe essere Chadia Rodriguez. La seconda concorrente, invece, dovrebbe essere Pamela Prati.

Gli altri gieffini ‘confermati’ potrebbero essere: Rita Dalla Chiesa, Antonino Spinalbese e Alvaro Vitali.