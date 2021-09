Sei persone di Arezzo hanno ricevuto la soluzione fisiologica al posto del vaccino. La Asl ha sottolineato che non ci sono rischi per la salute

Sei persone di Arezzo hanno ricevuto la soluzione fisiologica al posto del vaccino. La Asl ha sottolineato che non ci sono rischi per la salute.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 15 settembre, nel centro vaccinale di Camucia, allestito nella palestra Berrettini/ Pancrazi. La comunicazione dell’errore è stata data dalla Asl Toscana Sud Est, che ha inviato una nota stampa in cui ha spiegato tutto quello che è accaduto. Ha sottolineato che “le persone coinvolte non corrono nessun rischio” in quanto “la soluzione che gli è stata iniettata è la fisiologica che viene utilizzata per diluire il vaccino e non ha nessun effetto sulla salute“.

Soluzione fisiologica al posto del vaccino: la vicenda

L’azienda sanitaria ha spiegato che al termine della seduta vaccinale il personale ha consegnato ai colleghi del pomeriggio tre siringhe già pronte di vaccino Pfizer e la fiala vuota per il controllo del lotto da usare in apertura della seduta pomeridiana. I sanitari di turno “per errore hanno aspirato la dose fisiologica che serve per la diluizione e anzichè metterla nella fiala piena, l’hanno messa in quella vuota che serviva solo per il lotto.

La fiala vuota era stata conservata per identificare in modo corretto il lotto della registrazione delle tre dosi già preparate, elemento fondamentale nelle operazioni di controllo“. Dopo aver somministrato le dosi, l’infermiera si è resa conto dell’errore e ha dato l’allarme. La dottoressa Anna Beltrano, direttrice del distretto sanitario della Valdichiana e responsabile della campagna vaccinale, è stata subito avvisata e ha avviato le procedure per contattare i cittadini vaccinati.

Soluzione fisiologica al posto del vaccino: le parole della direttrice

“È importante chiarire che si è trattato di un errore umano a fronte di migliaia di iniezioni che il personale compie da mesi. Vorrei tranquillizzare le persone coinvolte perché non corrono nessun rischio. La soluzione che gli è stata iniettata è quella fisiologica, viene utilizzata per diluire il vaccino e non ha alcun effetto sulla salute. Questo disguido ha anche messo in evidenza come il nostro servizio di vigilanza e di controllo funzioni. Siamo stati in grado di individuare l’errore in tempi rapidi e avviare subito le contromisure necessarie. Abbiamo contattato le persone coinvolte spiegando loro l’accaduto e tranquillizzandole” ha dichiarato la donna. Il protocollo prevede che queste persone facciano un test sierologico per verificare gli anticorpi, così da riprogrammare la vaccinazione. Su nove persone in sei hanno ricevuto la fisiologica, ma non si sa quali siano, per questo dovranno effettuare il sierologico.