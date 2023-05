Una persona, un voto. Nella giornata di ieri, domenica 28 maggio 2023, il governo della Somalia ha annunciato che nel 2024 verrà introdotto il suffragio universale nel Paese.

Dopo quattro giorni di consultazioni

Il nuovo modello elettorale sostituirà quello attuale, il cosiddetto sistema 4.5, secondo cui sono i capi dei principali clan somali a eleggere i deputati del parlamento e questi ultimi il presidente. Nel dare la notizia del suffragio universale, il governo ha dichiarato che si tratta di un accordo raggiunto dopo quattro giorni di consultazioni tra il presidente Hassan Sheikh Mohamud, il primo ministro Hamza Abdi Barre e altri membri del governo sia federale che dei sei Stati di cui la Somalia è composta.

L’introduzione del sistema presidenziale

Già nel 2020 era stato stabilito il passaggio al suffragio universale. Tuttavia, per una serie di ragioni – tra cui il disaccordo tra i membri del governo e l’insicurezza dovuta ai frequenti attacchi terroristici – il governo somalo aveva finito per rimandarne l’attuazione. Secondo quanto dichiarato dall’agenzia di stampa somala Sonna, il governo avrebbe inoltre optato per il passaggio dal sistema parlamentare a quello presidenziale, con l’abolizione della carica del primo ministro: se così fosse, dal 2024 gli elettori voteranno per eleggere per via diretta il presidente e il vice presidente.