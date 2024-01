Sónar Lisboa 2024: il programma della terza edizione

Sónar Lisboa torna nel cuore di Lisbona con la sua terza edizione dal 22 al 24 marzo 2024, presso il suggestivo Parque Eduardo VII. Il festival offre due giorni e due notti dedicati alla musica, alla creatività e alla tecnologia.

La programmazione di Sónar Lisboa 2024 comprende sia Sónar by Day (23 e 24 marzo) che Sónar by Night (22 e 23 marzo), con un nuovo layout pensato per migliorare l’esperienza degli spettatori. Il Pavilhão Carlos Lopes ospiterà palchi al coperto e all’aperto per Sónar by Day durante il weekend, mentre Sónar by Night si concentrerà nel palco al coperto del Pavilhão Carlos Lopes, con musica non-stop sia venerdì che sabato sera.

L’Estufa Fria sarà il palcoscenico del programma Sónar+D, con attività in tutti e tre i giorni, incluse conferenze, concerti e un’installazione audiovisiva. Ulteriori dettagli saranno annunciati a breve. La lineup vanta stelle consolidate ed emergenti, con il duo belga 2manydjs protagonista di Sónar by Night, affiancato dagli ospiti speciali Éclair Fifi di Glasgow e Erol Alkan di Londra. Paul Kalkbrenner, leggenda della musica elettronica, sarà il protagonista di Sónar by Day, offrendo un’esperienza techno cinematografica con le sue esibizioni dal vivo esclusive.

Da Lisbona al Mondo

Branko, noto produttore e DJ fondatore dei Buraka Som Sistema, continua a essere una figura centrale nella scena elettronica di Lisbona. Al Sónar by Day presenterà un nuovo set live basato sul suo prossimo album del 2024. Inoltre, con la sua etichetta Enchufada, cura uno showcase di talentuosi artisti lusofoni come VHOOR, uno dei massimi esponenti del baile funk brasiliano, Vanyfox, promettente produttore portoghese di batida e kuduro, la cantautrice iolanda, DJ Satelite dall’Angola e ZenGxrl. La scena musicale portoghese sarà in primo piano sia a Sónar by Day che a Sónar by Night con artisti come Chima Isaaro, Yen Sung, Photonz, XEXA, Moullinex GPU Panic, Conferência Inferno, Ritamaomenos, Celeste Mariposa, Batida, RUUAR e Magupi’n’liquid bass.

Per gli amanti della dance music, il festival offre esperienze coinvolgenti con artisti come Laura BCR, Wata Igarashi, Ivan Smagghe, Manfredas, Ana Pacheco, Supa b2b Ghetthoven e Rui Vargas. Progetti speciali includono il progetto AV collaborativo Love Minus Zero di Hudson Mohawke e Tiga a Sónar by Night, insieme alle selezioni ‘genre-fluid’ di DJ Gigola e al back-to-back femminile 100% Detroit con DJ Minx e DJ Holographic. Florentino, Grove, DJ Lynce, Ikram Bouloum in back-to-back con Odete e la giovane Mona Yim completano la variegata proposta musicale del festival.

La programmazione completa

Venerdì 22 marzo

Sónar by Night | Dalle 20:30 alle 6:00

Chima Isaaro | DJ Gigola | Helena Hauff b2b Imogen | Jennifer Loveless | Sevdaliza | Tiga & Hudson Mohawke presentano ‘Love Minus Zero’

Sabato 23 marzo

Sónar by Day | Dalle 13:30 alle 22:00

AMULADOR | Conferência Inferno | Dresden (Ivan Smagghe & Manfredas) | Ikram Bouloum b2b Odete | Laura BCR | Magupi’n’liquid bass | Mona Yim | Oneohtrix Point Never | Paul Kalkbrenner | Perel | Rita Maomenos | Rui Vargas | RUUAR | Supa b2b Ghetthoven | TOMMY CASH | Wata Igarashi live

Sónar by Night | Dalle 23:00 alle 6:00

2manydjs invite Éclair Fifi & Erol Alkan | Marie Davidson live | DJ Minx b2b DJ Holographic | Nia Archives | Yen Sung b2b Photonz

Domenica 24 marzo

Sónar by Day | Dalle 13:30 alle 2:00

Ana Pacheco | Batida | Branko | Bonobo DJ set | Celeste Mariposa | CC:DISCO! | Eliza Rose | Florentino | Grove | iolanda | DJ Lynce live | Moullinex △ GPU Panic | DJ Satelite | Shygirl presenta ‘Club Shy’ | Vanyfox | VHOOR | XEXA | ZenGxrl