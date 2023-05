Sondaggi politici, Fratelli d'Italia è il primo partito ma in calo: scende a...

Secondo gli ultimi sondaggi politici Fratelli d'Italia si riconferma primo partito del Paese, anche se è in leggero calo

È sempre Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, ad essere il preferito dagli italiani: anche gli ultimi sondaggi politici lo riconfermano. Il primo partito del Paese, però, non raggiunge più le preferenze delle scorse settimane ed è in leggero calo. Negli ultimi sette giorni, poi, scende anche il Partito democratico della segretaria Elly Schlein.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo e in calo: scende anche il Pd

Un calo minimo, ma comunque rilevabile, quello ottenuto da Fratelli d’Italia negli ultimi sondaggi politici condotti da Swg per il Tg di LA7. Il partito di Giorgia Meloni non raggiunge i 30 punti percentuali e si ferma al 29,7% (-0,1%). Stessa sorte anche per Elly Schlein e i democratici che ottengono il 20,9% perdendo uno 0,4% rispetto all’ultima rilevazione.

Gli altri partiti: bene la Lega e il Movimento 5 Stelle

Sembra essere quasi un mondo alla rovescia rispetto all’andamento degli ultimi mesi. Il Movimento 5 Stelle, infatti, costantemente in calo nelle ultime settimane, tira su la testa e torna a crescere: raggiunta quota 16% grazie a quest’ultimo +0,2%. Stesso destino anche per la Lega di Matteo Salvini; il Carroccio, infatti, guadagna come il M5s e torna all’8,8%. Scende dello 0,1%, invece, Forza Italia, ora al 6,7%, mentre Azione di Carlo Calenda si porta al 4,7% con un buon +0,2%. Stabile Matteo Renzi con Italia Viva, sempre al 2,7%, di un punto percentuale dietro ad Alleanza Verdi Sinistra (3,5% con +0,1%).

