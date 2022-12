Sondaggi politici: sale il gradimento di Meloni, ma ecco cosa si aspettano gli italiani

Sondaggi politici: sale il gradimento di Giorgia Meloni, ma ecco cosa si aspettano gli italiani, il dato è che il giudizio sulla premier è ottimo tuttavia ci sono cittadini che attendono determinati obiettivi che avranno bisogno di tempo.

A parlarne è stata la sondaggista Alessandra Ghisleri in un’intervista a Libero. Il giudizio complessivo sulla presidente del Consiglio “è positivo ed il gradimento è al 47,7%. La approva perfino il 14,7% dell’elettorato dem”.

Sondaggi politici: sale il gradimento di Meloni

E poi: “Per la leader di un governo così politico, e considerando che oltre un terzo degli elettori non si ritiene rappresentato da nessuno, non è affatto male”. Tuttavia, il percorso della premier presenta delle difficoltà: Ghisleri spiega che “paga l’atteggiamento che l’ha portata fino a qui.

Gli italiani hanno molte aspettative su di lei, imprenditori e consumatori stanno ancora aspettando, ma il tempo non gioca a favore. Tutti, ovviamente, si attendono il massimo. La sua coerenza la deve accompagnare sempre nel portare avanti i progetti, anche contro il sentire comune e le sicure critiche”.

Cosa succederà fra due mesi

Insomma, il momento determinante sarà tra poco meno di due mesi. “a febbraio, quando si avranno le prime ricadute sulla manovra, qualcuno potrebbe iniziare a dare segnali d’insofferenza”.

E questo perché “il 37% degli elettori leghisti non promuove la finanziaria e si sarebbe aspettato sicuramente di più in tema di partite Iva, mentre il 38% degli elettori azzurri si aspettava di più per quanto riguarda aiuti alle imprese e alle famiglie in tema di bollette”.