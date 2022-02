Sondaggi politici Tekné: Fratelli d’Italia primo partito, in calo la Lega di Salvini

I sondaggi politici Tekné dicono che Fratelli d’Italia è il primo partito con il 21,9% dei consensi e che la Lega di Salvini è scesa al 17,1%, cioè scesa tanto

Gli ultimi sondaggi politici Tekné dicono che Fratelli d’Italia è il primo partito e che la Lega di Matteo Salvini è in calo. In caso di elezioni FdI otterrebbe il 21,9% dei consensi, il che significa che in due sole settimane Giorgia Meloni ha totalizzato un 1,3% netto in più.

Con quella cifra il partito di Meloni stacca ma non di molto il Partito Democratico che a sua volta guadagna lo 0,9% e si attesta al 21,4%.

Fratelli d’Italia primo partito, chi cala e di tanto è il Carroccio

E la Lega? Male: rispetto al 21 gennaio perde l’1,4% e scende 17,1%. Dolenti note anche per il Movimento 5 stelle, che rimane al quarto posto con il 13,1% ma perde lo 0,6% .

Cala dello 0,5% anche Forza Italia, all’8,8%. Porosegue l’expolit della crasi politica fra Azione e +Europa, quotata al 4,8%. Italia Viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,5% e sta al 2,8%. Stabili Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,4% e i Verdi al 2,3%. La somma di tutti gli altri troverebbe il gradimento del 5,4% degli italiani.

L’effetto Draghi tiene ancora: Pd primo nei sondaggi politici e la Lega lì è seconda

Nei sondaggi politici primeggia sempre il Partito Democratico, con la Lega che sopravanza FdI. Per le coalizioni, ove ve ne fossero ancora, gli italiani dicono che un ipotetico centrodestra pacificato sarebbe in calo ma comunque maggioritario nel paese. Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia e Cambiamo hanno percentuali del 49,6%, contro il 39,2% del centrosinistra. Questo senza Renzi, con Iv si toccherebbe un ancora insufficiente 42%.

Mattarella superstar e il suo bis è la cartina tornasole della crisi dei partiti

La fiducia nei confronti di Sergio Mattarella e di Mario Draghi è ancora alta. Il primo ha il 71% dei giudizi positivi, in calo del 5% rispetto a due settimane fa, il secondo è valido per il 55,4% degli intervistati. E la fiducia nel governo? Cala dello 0,6% e tocca il 50,8%. Il dato novità è quello sul Mattarella bis: sette italiani su dieci pensano che sia la prova provata dell’inadeguatezza della politica e dei partiti.