Sonia Bruganelli commenta il look che Maria De Filippi le ha "copiato" a C'è posta per te

La conduttrice pavese indossa lo stesso look della moglie di Paolo Bonolis in tv: quest'ultima commenta divertita via Instagram Stories

Alcuni telespettatori molto attenti (e appassionati di moda!) si saranno di certo resi conto di un dettaglio particolarmente curioso e interessante riguardante il look sfoggiato da Maria De Filippi in occasione della puntata di C’è posta per te trasmessa ieri sera, 21 gennaio, su Canale 5.

Maria De Filippi “copia” il look di Sonia Bruganelli

Nella puntata trasmessa poche ore fa su Mediaset i telespettatori hanno visto indosso a Maria De Filippi un mini abito nero a righe bianche verticali piuttosto corto che a molti non avrà detto nulla ma ad alcuni ha fatto scattare dei campanelli. Si è infatti trattato dello stesso identico outfit che, tempo fa, Sonia Bruganelli aveva indossato in una delle puntata del GF Vip, di cui è opinionista.

Sonia Bruganelli reagisce al look “copiato” da Maria De Filippi

Come spesso accade in questi casi non si dovrebbe essere trattato di una scelta da parte della presentatrice di C’è posta per te, quanto piuttosto di una decisione dello stylist che ne cura l’immagine.

Ad ogni modo, quando un follower di Sonia Bruganelli le ha fatto notare questo dettaglio taggandola su Instagram la moglie di Paolo Bonolis ha commentato, divertita “È un onore per me” accompagnando la Instagram Stories con tante emoji divertite e piacevolmente sorprese.