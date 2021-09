Sonia Bruganelli ha condiviso una foto con Giancarlo Magalli, scatenando la reazione di Adriana Volpe. Ecco cosa è successo.

Sonia Bruganelli condivide una foto con Magalli: pioggia di critiche

Sonia Bruganelli ha scatenato le critiche del web. La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso una foto in cui è in compagnia di Giancarlo Magalli e questo gesto è stato visto come una provocazione nei confronti della collega Adriana Volpe.

Le critiche degli utenti sono state tantissime. “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli ed i suoi aneddoti” ha scritto la Bruganelli, come didascalia della foto. “Sei perfida“, “Sei una donna cattiva” hanno iniziato a scrivere gli utenti. “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?” ha chiesto la Bruganelli, difendendosi. “Ti vuoi inimicare Adriana” ha scritto un utente. “Assolutamente no. Non faccio la guerra ai nemici degli altri” ha risposto la moglie di Bonolis.

Sonia Bruganelli condivide una foto con Magalli: la reazione di Adriana Volpe

Sonia Bruganelli, nella sua vita privata, è libera di frequentare chi vuole, ovviamente. La reazione del web, però, è normale, visto che tutti conoscono gli scontri tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. In tanti hanno pensato che avrebbe anche potuto fare a meno di condividere la foto, vista come una provocazione. “Dio li fa e poi li accoppia…All’ultimo momento. Tanto bellini” ha scritto Adriana Volpe. A quel punto è arrivata la replica immediata di Sonia Bruganelli.

“Non ti abbiamo pensata proprio, lo giuro! Vola alto, Adriana” ha scritto su Twitter. “Inizia tu, gioia mia” ha replicato nuovamente la Volpe. Intanto, però, sono emersi dei retroscena imbarazzanti.

Sonia Bruganelli condivide una foto con Magalli: il retroscena

Adriana Volpe ha deciso di pubblicare la segnalazione arrivata da un utente, che ha smentito le parole di Sonia Bruganelli, raccontando di averla sentita parlare con Magalli proprio per condividere la foto con lo scopo di infastidirla.

“Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe poi prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce” ha scritto l’utente. “Che figura di m….” ha commentato Adriana Volpe, condividendo questa segnalazione.