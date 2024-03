Roma, Sonia Bruganelli rapinata

Durante il pomeriggio di ieri, venerdì 1 marzo, Sonia Bruganelli si è ritrovata ad essere, suo malgrado, protagonista di un brutto episodio a Roma. La nota opinionista tv stava rientrando a casa sua quando improvvisamente è stata rapinata per strada. La Bruganelli non era a piedi, era a bordo di un’automobile quando è accaduto il fatto. Ma capiamone di più.

Cosa hanno rubato alla Bruganelli

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, pare che un motorino si sia avvicinato alla macchina guidata da Sonia Bruganelli. A bordo dello scooter sarebbero state presenti due persone che avrebbero quindi commesso il furto. Cosa hanno rubato? L’orologio Rolex che Sonia aveva al polso e che le sarebbe stato praticamente strappato.

Sonia Bruganelli ha denunciato

Nel raccontare l’episodio, Sonia Bruganelli si è ritenuta in un certo senso fortunata perché i rapinatori non le hanno fatto male. Ovviamente la paura per la donna è stata davvero tanta, come biasimarla. Fatto sta che la Bruganelli ha deciso di sporgere denuncia per il furto avvenuto. Ad accompagnarla proprio il suo ex marito: Paolo Bonolis. Adesso le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire chi siano i rapinatori. Si pensa che i ladri non siano nuovi a questo genere di rapina.