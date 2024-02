La decisione di Sonia Bruganelli: ha tolto il neo che aveva in viso.

La scelta di Sonia Bruganelli

Molto presto vedremo Sonia Bruganelli nello studio dell’Isola dei Famosi. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, la donna tornerà a fare l’opinionista per un reality show di Mediaset. E proprio poco prima del suo ritorno in televisione, Sonia Bruganelli ha deciso di fare una scelta molto importante.

Sonia Bruganelli, neo rimosso

Chi ha avuto modo di vedere Sonia Bruganelli qualche volta, avrà sicuramente notato il suo neo in viso, nella zona della bocca. Ebbene, la ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di rimuoverlo definitivamente. A darne la notizia è stata la stessa Bruganelli che ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con una benda dove prima era presente il neo. Sonia, nel post sul social, si è definita coraggiosa e si è sottoposta all’intervento chirurgico.

Sui social è già polemica

Nonostante la scelta di Sonia Bruganelli, sui social non è mancata la polemica. Gli utenti hanno immediatamente commentato la decisione dell’opinionista Mediaset. C’è chi ha condiviso quanto fatto dalla Bruganelli e c’è chi invece pensa che non era proprio necessario. Tra i tanti commenti spicca anche quello di una ex vippona: Elenoire Ferruzzi ha detto che era ora che lo facesse.