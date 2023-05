Attraverso i social Sonia Bruganelli ha scagliato una frecciatina contro Laura Freddi, ex compagna di suo marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: la frecciatina a Laura Freddi

Oggi Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono buone amiche ma la moglie di Bonolis ha scagliato una frecciatina contro la collega e celebre ex di suo marito. In una vecchia dichiarazione infatti la Freddi aveva svelato (in merito alla sua storia d’amore con il conduttore). “Ho conosciuto Paolo [Bonolis, ndr] durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota”, e ancora: “Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.

Sonia Bruganelli non sembra aver gradito le sue dichiarazioni, che ha riportato via social commentando: “Beh…l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima“.

La conduttrice e Laura Freddi hanno svelato che, col tempo, sarebbero diventate buone amiche e la stessa showgirl ha confessato in merito al suo rapporto con la moglie di Bonolis.

“Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”.