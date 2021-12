Sonia Bruganelli lascia il GF Vip? L’indiscrezione

Sonia Bruganelli ha intenzione di lasciare il GF Vip dopo la sua lite con Alfonso Signorini? Il rumor è sempre più insistente.

Dopo l’accesa lite avuta da Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini in diretta tv hanno iniziato a circolare voci riguardanti un presunto addio dell’opinionista al GF Vip.

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip?

Secondo rumor diventati sempre più insistenti Sonia Bruganelli sarebbe intenzionata a lasciare il GF Vip a partire da gennaio.

Il motivo alla base della decisione della conduttrice sarebbe il furibondo litigio da lei avuto con il conduttore Alfonso Signorini in diretta tv, e dopo il quale la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato lo studio. Non è chiaro se i due si siano chiariti e per il momento Sonia Bruganelli non si è espressa sulla questione. “Da persone intelligenti la risolveremo dopo nella pubblicità”, aveva detto invece Alfonso Signorini, rimandando un loro chiarimento alla fine del programma.

Sonia Bruganelli offesa con Signorini

Sonia Bruganelli aveva lasciato lo studio andando su tutte le furie con Signorini, che le ha detto in diretta tv: “Adesso basta, come ti ho dato la parola te la tolgo, tu non sei qua, se ti dico parla, parli se ti dico basta è basta”. L’opinionista è sparita nel dietro le quinte per poi riapparire poco più tardi. “Povera Sonia, le ho tolto la parola…”, ha detto Signorini, ma la Bruganelli ha subito replicato: “Non mi ha dato fastidio che mi hai tolto la parola ma il modo.

Quello è stato sbagliato”. Come andrà a finire tra i due?

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli è famosa per il suo carattere fumantino e al Grande Fratello Vip l’opinionista ha già avuto qualche battibecco anche con la sua collega, Adriana Volpe, rimasta ferita da una foto in cui la moglie di Bonolis appariva insieme al suo acerrimo nemico, Giancarlo Magalli.

“Era una foto con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”, ha ammesso sulla vicenda lo stesso Magalli.