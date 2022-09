Sonia Bruganelli, perché non toglie il porro sulle labbra: le parole

Sonia Bruganelli ha risposto ai fan che le hanno chiesto come mai non avesse tolto l'inestetico porro sulle sue labbra.

Sonia Bruganelli ha un porro sulla bocca che è ben visibile nelle foto sui social in cui appare struccata. La stessa conduttrice ha risposto ai fan che le hanno chiesto se fosse disposta a toglierlo.

Sonia Bruganelli: il porro sulle labbra

Sonia Bruganelli ha un piccolo porro sulle labbra che in molti tra i suoi fan trovano antiestetico e per questo in molti le hanno chiesto come mai non lo avesse fatto togliere. Interpellata per l’ennesima volta sulla questione la conduttrice, che presto tornerà al GF Vip in qualità di opinionista, ha dichiarato: “Ammazza, sempre!”, e ancora: “Comunque me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla”.

Signorini smonta la versione della Bruganelli

Nelle ultime ore il conduttore del GF Vip 7, Alfonso Signorini, ha confessato che non avrebbe affatto insistito per far tornare Sonia Bruganelli nel suo reality show e anzi, la conduttrice avrebbe accettato subito. “Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”, ha dichiarato. In molti non hanno preso bene la decisione di Sonia Bruganelli che, in un primo momento, aveva affermato che non sarebbe tornata all’interno del programma.