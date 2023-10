Sonia Bruganelli, porta sbarrata a Ballando con le Stelle: parla Milly Carlucci

Milly Carlucci ha spiegato perché Sonia Bruganelli non sarebbe stata presa in considerazione come concorrente a Ballando.

Milly Carlucci ha svelato i motivi per cui finora non avrebbe preso in considerazione l’idea di avere Barbara D’Urso e Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci: la confessione su Ballando con le Stelle

Secondo indiscrezioni Sonia Bruganelli avrebbe cercato di entrare nel cast di Ballando con le Stelle, ma la conduttrice Milly Carlucci non avrebbe fatto “i salti di gioia” di fronte all’ipotesi di averla al suo programma tv. In realtà la stessa conduttrice, interpellata sul perché non abbia preso in considerazione l’ex moglie di Bonolis e Barbara d’Urso come concorrenti del programma, ha specificato: “Sono due donne che stimo moltissimo, ma al momento si tratta solamente di mero gossip da social”, ha affermato, e ha spiegato anche: “trovare e mantenere l’equilibrio dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito non è affatto semplice. Inoltre, cosa non fa poco, molte giurie sono guidate da un “phonak”, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e dei concorrenti”.

In tanti si chiedono quali saranno i prossimi impegni tv da parte di Barbara D’Urso e Milly Carlucci ma, al momento, sulla questione non sono emerse conferme e ai fan dei social non resta che attendere.