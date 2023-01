Sonia Bruganelli rivela quanto guadagna e attacca Chiara Ferragni e Adriana Volpe

Sonia Bruganelli ne ha davvero per tutti.

La moglie di Paolo Bonolis ha rilasciato un’interessante intervista a ‘Il Messaggero‘ in cui ha svelato quali sono i suoi guadagni, per poi scagliarsi contro Chiara Ferragni e contro la sua ormai nemica Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli svela quanto guadagna: poi attacca Adriana Volpe

Quanto guadagna Sonia Bruganelli? A svelarlo è lei stessa che, nell’ultima intervista rilasciata ha spiegato di percepire uno stipendio simile a quello di un calciatore di Serie B.

Il quotidiano romano, poi, la incalza sul suo rapporto con Adriana Volpe e la Bruganelli spiega che, dopo l’esperienza condivisa alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, non hanno più mantenuto un rapporto: “Il nostro dualismo doveva essere divertente, ma lei lo ha preso molto seriamente. Era diventata una cosa personale. E più lei mi stuzzicava, tirandomi fuori il peggio, più io reagivo attaccando.”

La frecciata a Chiara Ferragni

Recentemente, Chiara Ferragni aveva dichiarato di essere pronta a donare in beneficenza tutti i suoi guadagni che deriveranno dalla conduzione del prossimo festival di Sanremo.

La Bruganelli, incalzata sugli attacchi che riceve quotidianamente sui social per gli sfarzi che mostra, si è voluta difendere citando come esempio da non seguire proprio quello della Ferragni: “Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa.

Certe cose si fanno in silenzio.”