Sonia Bruganelli scatena l'ironia della rete: "Mi rappresenta appieno"

Sonia Bruganelli ha divertito i fan della rete (e sollevato anche qualche critica) mentre mostrava ai fan la curiosa decorazione per Natale da lei messa sul suo albero (e a forma di carta di credito).

Sonia Bruganelli: la decorazione natalizia

Sonia Bruganelli ha divertito i fan della rete mentre decorava il suo albero di Natale e mostrava loro una curiosa decorazione a forma di carta di credito. “Mi rappresenta appieno!”, ha dichiarato l’opinionista tv, che in passato non ha fatto segreto di amare le scarpe costose e le borse griffate. In tanti hanno apprezzato l’autoironia della conduttrice ma, come sempre, al suo indirizzo non è mancata anche qualche critica.

In particolare in molti hanno criticato Sonia Bruganelli per i suoi sfoggi di lusso, per i suoi voli in jet privato e per le sue borse costose. La conduttrice ha sempre replicato di essersi comprata tutto grazie al suo lavoro e ha anche specificato di non voler dare peso alle critiche nei suoi confronti.

“I soldi che spendo sono miei, è anche vero che ho la fortuna di poter bypassare le spese che hanno tutti, le spese per l’affitto, piuttosto che luce, gas, perché ho la fortuna di avere accanto una persona che da questo punto di vista mi dà serenità, posso permettermi delle spese che forse vivendo da sola farei ugualmente, ma con un attenzione diversa”, ha replicato alle numerose polemiche nei suoi confronti.