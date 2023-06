Sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha pubblicamente sfogato la sua rabbia per il femminicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna uccisa dal compagno a Senago, a Milano.

Sonia Bruganelli sul femminicidio di Giulia Tramontano: “Insegniamo ai figli maschi il rispetto per la vita”

L’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne napoletana al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno, ha sconvolto l’Italia intera. Dal mondo della politica ai social, i messaggi di cordoglio per l’infausto e inpiegabile destino toccato alla giovane donna si moltiplicano a rimo serrato. E anche Sonia Bruganelli ha deciso di condividere un post sui suoi social per esprimere un pensiero sull’assurda scomparsa della giovane donna.

“Giulia potrebbe essere mia figlia, ma potrebbe essere anche la fidanzata di mio figlio”, ha scritto l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. “Insegniamo ai nostri figli maschi il rispetto per la vita, ma insegniamogli anche il coraggio di ammettere a se stessi e agli altri di non essere in grado di gestire sentimenti e responsabilità”, si legge nella didascalia posta a corredo di uno scatto di Giulia postato poche ore prima da Alessia Marcuzzi.

Le parole della Bruganelli e la rabbia della Marcuzzi

“Scappare e annientare il problema è la scelta più facile solo per i vigliacchi e i pavidi. Smettiamo di difendere i nostri figli a prescindere da quando sono degli studenti. Hanno sempre ragione, c’è sempre una scusante, non è mai colpa loro. Perché incolpare loro significherebbe ammettere a noi stessi che non stiamo facendo un buon lavoro come genitori”, ha aggiunto la Bruganelli. E ha concluso: “Insegniamo ai nostri figli maschi a vincere la paura di avere paura e a non cercare sempre un alibi per i propri errori. Questa mattina sono addolorata, indignata ma sono anche molto, molto preoccupata”.

La Marcuzzi, invece, nel condividere la foto dell’agente immobiliare uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, ha scritto con rabbia: “Ma quante storie di femminicidio e di terrore dentro le mura della propria casa dobbiamo ancora vedere? Quante???”.