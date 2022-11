Sonia Grey molestata a Unomattina da Franco Di Mare: è polemica dopo 18 anni

Striscia la Notizia fa riemergere, dopo 18 anni, un video di Sonia Grey e Franco Di Mare a Unomattina. La conduttrice dice di essere stata molestata.

Nelle ultime ore, scoppia la polemica per Franco Di Mare, celebre giornalista accusato da Sonia Grey di molestie. Correva l’anno 2004 e, i due, lavoravano insieme nel programma Unomattina. Oggi, dopo 18 anni, Striscia la Notizia ha trasmesso un servizio in cui due si toccavano reciprocamente il fondoschiena.

Sonia Grey molestata a Unomattina da Franco di Mare: il caso

La polemica espolosa riguarda una situazione di 18 anni fa che vedeva protagonisti Sonia Grey e Franco Di Mare, entrambi condividevano la conduzione di Unomattina. Nel video trasmesso i due colleghi si scambiano buffetti sul sedere. La Grey a questo proposito ha dichiarato: “Il signor Di Mare ha fatto la toccata più di una volta”.

Di Mare, dal canto suo, ha specificato sui social che si trattava soltanto di uno scherzo tra colleghi: “Era il 2004, anche Striscia sa perfettamente come andarono le cose e ridemmo insieme di quelle “molestie” che la stessa Sonia mi faceva ogni mattina.

Un giorno, per rispondere al gioco, feci lo stesso. Dopo 18 anni hanno ripreso questa storia e hanno tagliato il filmato!”

Le dichiarazioni di Sonia Grey

A differenza di Di Mare, Sonia Grey ha una visione del tutto diversa. Sfogandosi con Valerio Staffelli ha infatti detto: “Per caso hai mai sentito, in 30 anni che lavoro in televisione, che io abbia il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi mai arrivare in studio all’alba, per preparare la diretta, e andassi a palpare quotidianamente il signor Franco Di Mare?”.

Continuando la sua testimonianza, ha poi aggiunto: “Subivo davanti a tutti e cercavo di sdrammatizzare, che altro potevo fare? Ero giovane ed ero appena arrivata in Rai.

Lui invece era direttore, un giornalista importante con tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare”.

Infine, su Instagram, ha concluso dichiarando di aver interessato il suo legale in merito a questa ricostruzione distorta dei fatti da parte di Franco Di Mare.