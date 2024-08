Sophia Loren ha raccontato i momenti più belli della sua carriera e della sua vita privata in un'intervista per il Corriere della Sera.

Sophia Loren: “Il tempo della mia vita è volato via. Sono grata a mia madre”

Sophia Loren, che il 20 settembre compirà 90 anni, ha parlato della sua vita e della sua carriera in un’intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera. “Sì, il tempo è davvero volato, in un batter d’occhio la mia vita è passata dall’essere davanti a me all’essere dietro di me. Così mi addormento ogni notte con lo stesso desiderio: che domani possa godermi il presente e vivere ogni momento al massimo” ha dichiarato l’attrice, che ha raccontato che in realtà questa carriera inizialmente era un sogno di sua madre.

“Era una donna bellissima che vinse una gara nazionale per sosia di Greta Garbo e questo la ispirò ad andare a Roma per vedere se Cinecittà avesse qualche lavoro per lei” ha raccontato Sophia Loren, raccontando che a quei tempi lei aveva solo 15 anni ma la madre decise di toglierla da scuola per farla trasferire, senza un piano ben studiato. “Guadagnavamo qualche soldo come comparse nelle scene di folla delle grandi produzioni di quella che allora si chiamava ‘Hollywood sul Tevere’. Fino a quel momento quei film erano materiale dei sogni proiettato sullo schermo del nostro cinema a Pozzuoli, ma lì io ero a Cinecittà a contribuire in un modo molto piccolo a quel sogno” ha aggiunto l’attrice.

Sophia Loren: “Carlo Ponti mi ha dato amore incondizionato e una bellissima famiglia”

Sophia Loren ha raccontato di aver scoperto la sua passione per la recitazione a Roma, mentre faceva la comparsa. Un giorno la madre le disse che sarebbero tornate a Pozzuoli dalla sorella perché doveva riprendere la scuola. “Sapevo che se fossi tornata nella mia amata città non l’avrei mai più lasciata, così trovai il coraggio e dissi a mia madre, non senza qualche timore, che non sarei tornata a Pozzuoli, che invece sarei rimasta a Roma per provare a fare l’attrice’. ‘Col senno di poi è pazzesco anche che mia madre avesse accettato di lasciarmi rimanere da sola a Roma, ma lo fece e gliene sono grata ancora” ha raccontato Sophia Loren.

L’attrice ha poi parlato del suo incontro con Carlo Ponti, che le ha completamente cambiato la vita. “Non solo mi ha dato fiducia per proseguire la mia carriera e l’ha costruita insieme a me, ma mi ha anche dato quello che cercavo da sempre: amore incondizionato e una bellissima famiglia” ha raccontato. “Un sogno, sì, che solo ieri stavo attraversando i cancelli di Cinecittà con mia madre alla ricerca di un qualsiasi lavoro. Ed ora eccomi qui a 90 anni” ha aggiunto la Loren, parlando del suo sogno ricorrente. I momenti più belli, però, ha ammesso di averli trascorsi come mamma. “I momenti più belli sono stati due, quando è nato Carlo e poi quando è nato Edoardo” ha sottolineato.