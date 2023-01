Sophie Codegoni alle Maldive: la foto in bikini con il pancione

Sophie Codegoni si sta concedendo una meritata vacanza alle Maldive con il compagno Alessandro Basciano.

E’ proprio da questo luogo paradisiaco che ha condiviso con i fan la prima foto in bikini con il pancione.

Sophie Codegoni: la foto in bikini con il pancione

In vacanza alle Maldive con il compagno Alessandro Basciano, Sophie Codegoni si sta godendo i primi mesi di gravidanza. L’ex tronista di Uomini e Donne è alla 23esima settimana di gestazione e il suo pancione cresce ogni giorno di più. Direttamente dalle spiagge paradisiache, la ragazza ha condiviso la prima foto in bikini, che mostra alla perfezione le sue forme che stanno cambiando.

Sophie e Alessandro aspettano Celine

Considerando che ancora il pancione non è grandissimo, Sophie ha potuto riutilizzare un vecchio bikini. Il pancione, anche se ancora piccolo, è perfettamente visibile. “First day in paradise #23weekspregnant“, ha scritto la Codegoni a didascalia degli scatti che la ritraggono in costume.

Sophie e Alessandro: a quando le nozze?

Tra immersioni sott’acqua e qualche coccola, Sophie e Alessandro potrebbero anche essere alle Maldive per progettare le nozze.

Al momento, i due piccioncini non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e si concentrano solo sull’arrivo della piccola Celine. Per lei si tratta della prima figlia, mentre per lui è la seconda.