Sophie Codegoni e i kg presi in gravidanza: la scelta insolita

Sophie Codegoni ha risposto in maniera inaspettata ai fan che le hanno chiesto quanti chili avesse preso in gravidanza.

Sophie Codegoni: i chili in gravidanza

Come molte altre influencer che hanno svelato via social di attendere i loro figli, anche Sophie Codegoni è stata bersagliata da un’infinità di domande in merito ai chili presi durante la gravidanza. L’influencer, a sorpresa, ha deciso di non svelarli perché, a quanto pare, non lo saprebbe neanche lei: Sophie ha infatti ammesso di aver chiesto alla sua ginecologa di non dirle nulla a proposito del suo peso anche se, ovviamente, ogni volta che si reca nel suo studio verrebbe pesata e controllata come qualsiasi altra paziente.

“Non mi va di farmi condizionare. Non sono mai stata grande amica delle bilance, non mi piace, mi condizionano un pochino. Quindi non mi va di sapere, normalmente, quanto peso e quanto non peso. Mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa, indipendentemente dalla bilancia che peso segna. Quindi me la sto vivendo tranquillamente”, ha ammesso la fidanzata di Alessandro Basciano.

Oggi Sophie sembra essere più felice e radiosa che mai per l’arrivo della sua prima figlia e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla sua gravidanza e sulla nascita della bambina.