Sophie Codegoni fermata 27 volte in aeroporto: “Non mi riconoscevano dalla foto sul documento”

Sophie Codegoni durante una piccola "fuga" con il compagno Alessandro Basciano ha svelato di essere stata fermata diverse volte in aeroporto.

Piccola avventura/disavventura per Sophie Codegoni. La modella ed ex gieffina che in questi giorni ha fatto un viaggio romantico in Turchia con il compagno Alessandro Basciano ha dovuto far fronte ad un incidente di percorso non da poco. “Mi hanno fermata 27 volte in aeroporto”, ha spiegato la giovane a “Casa Chi”.

Sophie Codegoni fermata 27 volte in aeroporto: i dettagli della vicenda

L’ex gieffina ha in particolare rivelato che non è stata riconosciuta in aeroporto perché la fotografia sul documento era “datata” e raffigurava una Sophie evidentemente più giovane: “Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti. Sia all’andata che al ritorno, ma ero più piccola in quella foto”.

Lo stesso Alessandro Basciano ad ogni modo ci ha quasi riso e ha preso la vicenda con filosofia: “Lei era inc***atissima, io che ridevo.

Era un’altra persona in quella foto. È stata una scena epica”.

Il progetto di Sophie e Alessandro

A “Casa Chi” Sophie e Alessandro hanno poi dato spazio ai loro progetti. Non solo la scelta di andare a convivere, ma anche quello di sposarsi e mettere su famiglia: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo”, ha dichiarato la modella.

Linea molto simile anche quella seguita da Alessandro: “Voglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie”.