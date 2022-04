Sophie Codegoni pizzicata con un altro uomo: l'ex Vippona ha rotto il silenzio, raccontando la verità.

Sophie Codegoni è stata pizzicata con un uomo che, secondo la segnalazione, non è il fidanzato Alessandro Basciano. L’ex Vippona, dopo aver assistito per un po’ al chiacchiericcio su lei e l’altro, ha rotto il silenzio, raccontando la verità.

Sophie Codegoni beccata con un altro

Stando a quanto sostiene una segnalazione arrivata al portale Very Inutil People, Sophie Codegoni è stata pizzicata a cena con un altro uomo. Nello specifico, nel messaggio giunto alla nota pagina si legge:

“Ieri sera ero a cena in un ristorante a Milano e ho visto Sophie Codegoni a cena con un uomo castano con capelli ricci, barba e occhiali da sole, erano da soli e Basciano non era con lei. Sulla trentina credo. Non so nello specifico quanti anni abbia ovviamente. Entrambi erano vestiti in modo molto elegante. Lei aveva una minigonna nera e una camicetta nera abbinata molto sbottonata. Tavolo per due”.

La replica di Sophie Codegoni

La notizia, neanche a dirlo, ha fatto in un lampo il giro del social. Sophie a cena con un altro uomo, mentre il fidanzato Alessandro Basciano era altrove: uno sgambetto che i fan della coppia non si aspettavano minimamente. Dopo aver assistito per un po’ al chiacchiericcio, la Codegoni ha rotto il silenzio. Via social, si è mostrata con il suo compagno e ha esclamato:

“Posso dire una cosa? L’altra sera tu eri convinto che io fossi a cena con te al sushi e in realtà io ero a cena con un altro e tu eri con una mia sosia. Sei riccio e con la barba. Non lo capisci che ero a cena con un altro? Sei in loop man”.

La versione di Sophie

Stando a quanto sostiene Sophie, l’altra sera lei era veramente a cena in un ristorante ed era anche vestita elegante come sostiene la segnalazione. Al suo fianco, però, non c’era un altro uomo, ma lo stesso Alessandro. Pertanto, colui che ha fatto la segnalazione non è stato in grado di riconoscere Basciano.