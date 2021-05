Sophie Codegoni, l’intervento al seno: “Avevo paura di dirvelo”

Sophie Codegoni ha rivelato ai fan dei social di essere ricorsa alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del suo seno.

L’ex volto di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha annunciato via social di essere ricorsa alla chirurgia plastica per il seno.

Sophie Codegoni: l’intervento al seno

Sophie Codegoni ha annunciato con entusiasmo di essersi rifatta il seno e ha spiegato ai fan dei social il motivo della sua decisione: “È una cosa che volevo fare da una vita.

Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno perché mi ha sempre dato un fastidio incredibile. Quindi avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”, ha dichiarato.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche svelato che avrebbe avuto “paura” di dover confessare ai fan di essersi rifatta il seno: “Oggi vi devo dire una cosa.

Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi. Quindi è arrivato un momento di dirvi una cosa. Ragazzi, è stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche, le altre cose, mentre io son contenta”.

Sophie Codegoni: la storia con Matteo Ranieri

Sophie Codegoni ha lasciato Uomini e Donne in compagnia di Matteo Ranieri, ma la storia tra i due è durata meno di un batter di ciglia.

L’ex coppia non ha svelato i motivi che li avrebbero condotti alla rottura e, attraverso i social, hanno svelato di aver mantenuto buoni rapporti. “Non si andava d’accordo su tante cose perché avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche le prospettive di vita future erano differenti. Ci siamo vissuti in una realtà che era quella di Uomini e Donne ma nella realtà al di fuori è stato difficile”, ha dichiarato Matteo Ranieri.

Sophie Codegoni: la vita privata

Dopo la rottura da Matteo Sophie Codegoni non ha svelato ulteriori dettagli sulla sua vita privata. Una volta lasciato il dating show di Maria De Filippi l’ex tronista ha ripreso a svolgere il suo lavoro di influencer e modella, e in tanti sui social sono curiosi di sapere se presto troverà una persona in grado di renderla felice. Per il momento sui social tutto tace e Sophie si definisce single.