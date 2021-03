Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno intenzione di lasciarsi? Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo la scelta a Uomini e Donne Sophie Codegoni e Matteo Ranieri stanno vivendo un momento di crisi? I due hanno risposto alle domande dei fan, insospettiti dalla loro ripetuta assenza sui social.

Sophie Codegoni e Matteo: i dettagli

Nonostante la scelta di Sophie e Matteo a Uomini e Donne sia molto recente, in tanti sui social hanno iniziato a sospettare che tra i due ci fosse già aria di crisi visto che per settimane la coppia non si sarebbe mostrata sui social.

A svelare l’arcano è stato Matteo, che ha spiegato che per lui e Sophie sarebbe difficile vedersi spesso visto che i due abiterebbero in città diverse.

Matteo infatti abita a Genova e Sophie a Milano.

Come se non bastasse i due devono rispettare anche i loro impegni di lavoro e per questo non sarebbero molte le occasioni per vedersi. Matteo ha dunque messo a tacere le voci sulla loro presunta crisi, mentre Sophie ha specificato che al momento l’unico problema tra lei e Matteo sarebbe proprio la distanza (complice anche l’emergenza Coronavirus, che renderebbe meno “semplici” gli spostamenti). La coppia riuscirà a trovare una soluzione in futuro? La storia è iniziata solo recentemente, ma in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di sapere se un giorno i due si decideranno ad andare a convivere.

Nel frattempo sui social Deianira Marzano avrebbe affermato che la storia tra i due sarebbe destinata a finire. “Lei si è già stufata”, ha affermato l’opinionista.