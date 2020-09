Uomini e Donne, Sophie Codegoni “non ha davvero 18 anni”

Sophie Codegoni è la tronista più giovane di Uomini e Donne, ma sulla sua età è mistero.

A Uomini e Donne una delle nuove troniste più seducenti della stagione è senza dubbio Sophie Codegoni, giovane modella presentata da Maria De Filippi come la tronista più giovane ad essere entrata nel programma. Sarà vero? I dubbi dei fan iniziato ad essere molti.

Sophie Codegoni: il mistero dell’età

Sophie Codegoni è una giovane modella (che ha posato anche per il marchio di Chiara Ferragni) approdata a Uomini e Donne per la stagione 2020/2021. Secondo quanto affermato dalla conduttrice del dating show, Maria De Filippi, la giovane tronista avrebbe 18 anni e pertanto sarebbe la più giovane ad essere entrata nel programma. Sarà vero? Secondo alcuni fan e telespettatori Sophie Codegoni sarebbe troppo “rifatta” per avere solamente 18 anni.

Tra i fan c’è infatti chi sostiene che almeno labbra e zigomi della giovanissima top model siano stati “perfezionati” con qualche punturina, ma sulla vicenda non esistono conferme.

Tra i telespettatori dello show c’è anche chi sostiene che in alcuni post datati ed emersi sui social, la data di nascita di Sophie si farebbe risalire a l 22 dicembre 2000 e che pertanto la bella tronista non avrebbe 18 anni, bensì 20. Emergerà mai la verità riguardante l’età della bella tronista? Per il momento sui social tutto tace e tutti sono impazienti di sapere se a Uomini e Donne Sophie riuscirà davvero a trovare l’amore.