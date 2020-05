Le infradito di Chiara Ferragni a prezzo da capogiro: è polemica

Il prezzo delle infradito di Chiara Ferragni è a dir poco da capogiro, e sui social l'influencer è stata travolta dalla bufera.

Una nuova polemica ha investito il brand di lusso di Chiara Ferragni: l’influencer ha messo in vendita delle infradito a un prezzo a dir poco da capogiro, e sui social è stata investita da una nuova bufera.

Chiara Ferragni: le infradito

Costano ben 50 euro le infradito col marchio di Chiara Ferragni, e sui social in tanti hanno avuto da ridire ritenendo che il prezzo per un prodotto simile dovrebbe essere molto più accessibile. Non è la prima volta che Chiara Ferragni finisce al centro di una bufera simile (la sua tuta dal valore complessivo di 400 euro, nonostante polemiche simili, è finita sold out in meno di 24 ore). Tra i fan dell’imprenditrice digitale c’è anche chi ha preso le sue difese, affermando che non sia poi così strano per un marchio di lusso avere prezzi simili anche per i prodotti più semplici.

In tanti hanno avuto da ridire anche per i cosiddetti “sfoggi di lusso” dell’influencer e del suo bambino, il piccolo Leone Lucia Ferragni, che avrebbe una collezione di scarpe da far invidia. Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno spesso replicato alle critiche e, durante l’emergenza Coronavirus, si sono mostrati in prima linea nelle attività benefiche per cercare di far fronte all’emergenza (oltre a distribuire personalmente beni di prima necessità alle persone meno abbienti hanno dato il via a una generosa raccolta fondi).