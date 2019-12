Un'altra bufera su Chiara Ferragni: l'influencer ha mostrato ai fan i 45 paia di scarpe di suo figlio, il cui prezzo è davvero esagerato.

Visto che la mamma Chiara Ferragni è una nota collezionista di scarpe griffate, il suo piccolo Leone non poteva certo essere da meno: il piccolo ha una collezione che vale oltre i 2 mila euro.

Chiara Ferragni: le scarpe di Leone

Chiara Ferragni ha mostrato ai fan le scarpe del piccolo Leone: un totale di oltre 45 paia di calzature, tutte rigorosamente griffate. Il loro valore? A una prima occhiata supererebbe oltre i 2000 euro. Si va dalle Nike Air alle Vans, passando per i modelli griffati di Versace a quelli di Fendi. Insomma, il piccolo di Casa Ferragni non ha proprio nulla da invidiare alle collezioni di scarpe possedute dai suoi genitori.





La famosa fashion blogger ha mostrato con orgoglio la scarpiera personale di Leone ai fan, ma non tutte le reazioni sono state positive: molti hanno come sempre lamentato il fatto che la coppia faccia inutili sfoggi della propria ricchezza, e che un bambino così piccolo potrebbe non aver bisogno di un numero tanto elevato di scarpe.

La coppia è stata spesso oggetto di critiche di questo tipo: nel 2018, in occasione del compleanno di Fedez, i due si sono recati in un supermercato dove era stato organizzato un party in cui gli ospiti hanno finito per “giocare” col cibo in maniera inappropriata.

La vicenda ha scatenato un putiferio in rete, e la coppia è stata costretta a scusarsi pubblicamente e a rimandare tutti a casa prima che la festa finisse. Da allora i due sono più volte finiti nell’occhio del ciclone per vicende simili a questa.