Sophie Codegoni, le accuse di Corona: "Mentre era incinta ecco cosa ha fatto"

Sophie Codegoni ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, Celine Blue, e il suo “ex amico” Fabrizio Corona è tornato a scagliare contro di lei alcune frecciatine via social.

Sophie Codegoni: le accuse di Fabrizio Corona

Sophie Codegoni ha da poco dato alla luce la sua prima figlia, ma la gravidanza e la paternità non sono bastate a placare contro di lei l’ex amico Fabrizio Corona che, in queste ore, ha fatto sul suo conto alcune pesanti insinuazioni via social. “Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia, non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?”, ha scritto via social l’ex Re dei paparazzi, che ha insinuato che Sophie abbia optato per un filler labbra durante la sua gravidanza.

Al momento Sophie non ha replicato alle parole dell’ex Re dei paparazzi, e in tanti si chiedono se lo farà. In precedenza Corona era finito nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni sul conto di Diletta Leotta (anche lei incinta) e sui suoi presunti ritocchi sui social.