Fabrizio Corona contro Diletta Leotta: "Quel grasso non c'è sui social"

Fabrizio Corona ha postato un messaggio contro Diletta Leotta e ha finito per essere travolto da una vera e propria bufera via social.

Fabrizio Corona contro Diletta Leotta

Diletta Leotta è incinta della sua pima figlia e si trova in vacanza alle Baleari con il suo fidanzato, Loris Karius. In queste ore, attraverso il suo canale Telegram, Fabrizio Corona ha postato una foto inedita della conduttrice in costume durante la vacanza e ha scritto sui social:

“Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c’è”, e ancora: “Appare sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa”. In tanti non hanno gradito le parole dell’ex Re dei paparazzi contro la conduttrice e si sono scagliati contro di lui per quanto affermato. Nella foto Diletta Leotta (ritratta di spalle) è in costume da bagno e sulle sue cosce appaiono quelli che sembrano essere i comuni inestetismi dovuti alla cellulite. La conduttrice non ha al momento replicato contro quanto scritto su di lei da Fabrizio Corona e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà. Per il momento la conduttrice sembra intenta a godersi la sua storia d’amore con Loris Karius, con cui presto coronerà il suo sogno d’amore.