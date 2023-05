Sophie Codegoni, le ultime foto con il pancione: la dedica alla figlia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano saranno presto genitori della piccola Celine e, sui social, l’influencer ha postato le sue ultime foto con il pancione.

Sophie Codegoni: le ultime foto con il pancione

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più felici che mai perché, tra pochi giorni, potranno finalmente tenere tra le braccia la loro piccola Celine. In queste ore Sophie ha postato le sue ultime foto con il pancione e ha scritto una tenera dedica alla figlia. “Pochi giorni e finalmente sarai tra le nostre braccia…mamma e papà non stanno più nella pelle!!!”, ha scritto l’ex concorrente del GF Vip che accanto a Basciano sembra aver trovato la vera felicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Alcuni giorni fa, attraverso i social, Sophie non aveva nascosto qualche preoccupazione per il parto e aveva anche rivelato che la sua ginecologa le avesse ordinato l’assoluto riposo poiché la piccola Celine sarebbe già stata pronta per nascere.

Sophie e Alessandro Basciano si sono conosciuti nella casa del GF Vip e la loro storia è diventata ben presto seria e importante. I due hanno annunciato che, dopo la nascita della piccola Celine, organizzeranno anche il loro matrimonio e in tanti non vedono l’ora di sapere come se la caveranno come neogenitori.