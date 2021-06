Sossio Aruta e Ursula Bennardo positivi al Covid: come stanno

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato a mezzo social di essere risultati positivi al Covid.

Con grande preoccupazione per i fan, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid.

I due hanno appreso di essere positivi quando Sossio si è sottoposto al tampone anti-Covid in vista di un impegno di lavoro a Torino. Il tampone è risultato positivo, così come anche quello di Ursula che, da alcuni giorni, accusava alcuni sintomi. Fortunatamente la coppia non avrebbe manifestato una sintomatologia grave della malattia, e per il momento entrambi sarebbero in isolamento in attesa di tornare negativi. In tanti sui social hanno rivolto alla coppia i loro messaggi d’auguri e di sostegno, in attesa che questo brutto momento passi.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la storia d’amore

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono innamorati a Uomini e Donne e ben presto la loro storia è diventata speciale ed importante. Dopo un anno d’amore la coppia ha annunciato l’arrivo della prima figlia, la piccola Bianca, e a seguire i due hanno confermato di avere intenzione di convolare a nozze. Purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus i due – così come molte altre coppie – sono stati costretti a rinviare la data del fatidico sì.

In tanti sui social sperano di saperne presto di più, ma per il momento i due non hanno confessato ulteriori dettagli a riguardo. “Sossio è l’opposto di quello che avrei voluto, eppure amo lui! Penso che in una coppia si sia razionali e non si scenda a compromessi quando non c’è amore… posso concedermi questa frecciatina alle ultime news sulle coppie di Uomini e Donne?”, ha dichiarato l’ex dama Ursula una volta lasciato Uomini e Donne.

Sossio Aruta e Ursula: le difficoltà durante l’emergenza

Così come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno manifestato le loro preoccupazioni legate al mondo del lavoro e all’economia durante l’emergenza Coronavirus. La coppia ha comunque rassicurato i fan in vista dei loro importanti e numerosi progetti, e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro. La coppia per il momento è impegnata a guarire dal Covid.