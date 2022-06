Sossio e Ursula ai ferri corti? Lei rompe il silenzio

Ursula Bennardo ha postato un messaggio sui social che sembra smentire le ipotesi in merito alla sua presunta crisi con Sossio.

Da giorni si vocifera di una presunta crisi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo e, nelle ultime ore, l’ex dama di Uomini e Donne ha rotto il silenzio via social.

Sossio Aruta e Ursula in crisi? I dettagli

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti un presunto allontanamento di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che si sono innamorati a Uomini e Donne e insieme hanno avuto una figlia, Bianca.

Nelle ultime ore sui social Ursula Bennardo ha postato una foto del compagno insieme a sua figlia e ha scritto: “Sossio dorme, lei ancora no”. La story di Ursula sui social sembrerebbe aver placato, almeno per il momento, le voci in merito a una sua crisi col compagno (e sembra infatti che i due stessero insieme, nonostante nei giorni scorsi si sia vociferato del loro presunto allontanamento).

La proposta di matrimonio

Dopo l’inizio della loro storia d’amore e della nascita della piccola Bianca, Sossio Aruta ha chiesto a Ursula Bennardo di sposarlo ma per ora i due non sono ancora convolati a nozze. In tanti si chiedono se in futuro tra i due ci saranno ulteriori sviluppi, ma al momento sulla questione tutto tace e la coppia non ha più parlato di fiori d’arancio. La coppia smentirà le voci in circolazione in merito alla loro presunta crisi?