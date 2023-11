Un sostenitore della Palestina ha dipinto dei topi con i colori della bandiera per poi liberarli in un McDonald's di Londra.

A Londra, precisamente in un McDonald’s di Birmingham, sono stati liberati dei topi dipinti con colori palestinesi. A compiere il gesto è stato un attivista pro-Palestina che fra le urla dei presenti, ha insultato Israele.

Topi in un McDonald’s di Londra

All’interno di un McDonald’s londinese, un attivista che sposa la causa della Palestina, ha liberato dei topi dipinti con i colori della bandiera.

Mentre si è scatenato il fuggi fuggi generale dei commensali che stavano mangiano nel fast food all’interno del centro ricreativo Star City, ha cominciato a gridare frasi come “Fucking Israel” e altre frasi a sostegno del popolo palestinese.

Poi si è dato alla fuga.

La polizia raggiunge il McDonald’s dove sono stati liberati i topi

Ci sono volute alcune ore per liberare il locale dalla presenza degli animali e poi successivamente, dei tecnici dell’ufficio igiene per sanificare l’area. Quindi per diverse ore il McDonald’s è rimasto chiuso al pubblico.

Non c’è traccia al momento dell’autore del gesto, che sebbene si inquadri in un contesto molto delicato come quello della guerra in Israele, non può essere classificato con la stessa gravità degli atti terroristici che abbiamo visto in questi mesi, dove sono morte delle persone innocenti.

Ci sono stati momenti di panico e paura ma nulla più. Tuttavia la polizia è a lavoro per identificare l’uomo, per questo motivo gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente nel ristorante, ovvero clientela e membri del personale.