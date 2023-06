Man mano che passano le ore dall’annuncio della “catastrofica implosione”, nuovi testimoni escono allo scoperto per rivelare tutte le insicurezze del viaggio esplorativo negli abissi del Titanic, a bordo del Titan della OceanGate. Da quanto emerge, il sommergibile viene ormai dipinto alla stregua di una pericolosa carretta. L’ultimo, in ordine di apparizione, è Josh Gate, conduttore e produttore televisivo della serie “Expedition Unknown”, in onda su Discovery Channel.

Sottomarino Titan, conduttore di Discovery Channel si rifiutò di girare una puntata: “Non era sicuro”

Il volto televisivo Josh Gate conduce un programma che è una sorta di “Voyager” alla Roberto Giacobbo. Il conduttore si avventura spesso tra gli “abissi” dei misteri e delle leggende. Peccato che il viaggio esplorativo a bordo del batiscafo imploso gli sembrava già all’epoca del varo, un salto nel buio. Infatti, su Twitter rivela di essersi rifiutato di filmare il relitto del Titanic attraverso il sommergibile che ha ucciso i cinque esploratori.

Il cinguettio di Josh è inquietante: “Ho avuto l’opportunità unica di immergermi nel sottomarino Titan della Oceangate con Stockton al timone, in preparazione della sua prima missione sul Titanic”. Il conduttore fa sapere di essersi rifiutato dopo aver partecipato alla prima prova di immersione, decidendo di non lavorare più alle riprese della puntata e ritenendo che il sommergibile avesse dei “problemi di sicurezza“.