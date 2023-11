Soundstorm 2023: cinque artisti da non perdere

Da giovedì 14 dicembre prenderà il via l'edizione del 2023 di Soundstorm, il festival "by MDLBeast". La kermesse anche quest'anno fa ritorno a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, confermandosi come il principale evento musicale dell'area MENA (Middle East and North Africa). La scorsa edizione ...

Da giovedì 14 dicembre prenderà il via l’edizione del 2023 di Soundstorm, il festival “by MDLBeast”. La kermesse anche quest’anno fa ritorno a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, confermandosi come il principale evento musicale dell’area MENA (Middle East and North Africa). La scorsa edizione è stata un autentico successo, con oltre 600mila appassionati di musica e 200 artisti nella capitale saudita, per un totale di oltre 260 ore di esibizioni live.

La line up di quest’anno di SOUNDSTORM promette di fare faville: l’headliner di questa edizione sarà Pharrell Williams, rinomato produttore, cantante e compositore, nonché vincitore di un Grammy Award. Accanto a quello di Pharrell, spiccano inoltre nomi come J Balvin e Wizkid, oltre ai massimi esponenti della musica elettronica, tra cui Calvin Harris, David Guetta e Martin Garrix.

Tuttavia, Soundstorm non è solo grandi stelle del panorama internazionale, ma è anche un’occasione per scoprire nuove rivelazioni della music industry, e soprattutto artisti talentuosi locali: dalla vibrante scena saudita, a guest dell’area MENA, notizie.it ha selezionato cinque artisti da scoprire – e riscoprire – nella nuova edizione di Soundstorm.

ASH

Il talentuoso musicista franco-egiziano di 26 anni, Ash, è un polistrumentista autentico, abile nel suonare chitarra, sax, tastiera, batteria e sintetizzatore. Riesce a sintetizzare in modo efficace le sue radici egiziane e francesi nella musica elettronica, con oltre 700 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Le sue sessioni live, registrate in location suggestive come il Monte Royal di Montreal, il Deserto Bianco in Egitto e Akyaka in Turchia, lo hanno reso noto. Tra le sue produzioni discografiche di successo, spicca “Mosaïque”.

BALOO

Ahmad ‘Baloo’ Alamarry, nato nel Massachusetts e cresciuto a Riyadh, è un appassionato musicista che ha sviluppato la sua passione sin da giovane. Dopo essersi laureato a metà degli anni 2000, è tornato a Riyadh, creando musica ispirata alle melodie distintive della città. Pioniere nella scena musicale underground locale, attualmente ricopre il ruolo di Chief Creative Officer in MDLBEAST e si esibisce in festival come Ibiza Global Festival, UNUM, Soundscape e, naturalmente, Soundstorm.

COSMICAT

Cosmicat, cresciuta a Jeddah, Arabia Saudita, è stata protagonista della prima Boiler Room di sempre in Bahrein. Ha iniziato a suonare per la comunità musicale underground prima di condividere il palco con artisti del calibro di R3HAB, Steve Aoki, Martin Garrix, Solomun, Peggy Gou e Jamie Jones. Il suo ultimo EP, “Work It”, rilasciato per MDLBeast Records, presenta voci ipnotiche, melodie in crescendo ed arrangiamenti ideali per i dancefloor.

NICOLE MOUDABER

Nicole Moudaber, anglo-libanese, è una delle dj e producer più influenti nella scena techno. Ha rilasciato importanti produzioni per etichette discografiche prestigiose come Drumcode, Hot Creations, Nervous Records, Nothing Else Matters. Il suo impegno nel sociale è evidente, soprattutto con la raccolta fondi per “Together For Beirut” dopo l’esplosione devastante del 2020.

NOORIYAH

Nooriyah, nata in Arabia Saudita e cresciuta in Giappone, attualmente residente nel Regno Unito, è dj, producer e presentatrice. Ha fuso diverse culture e sonorità dando vita a uno stile unico. Il suo progetto londinese, Middle Of Nowhere, ha guadagnato popolarità con il debutto in Boiler Room, accumulando rapidamente 3 milioni e 300mila visualizzazioni. Oltre alla sua carriera musicale, ha collaborato a lungo con BBC 4 e continua a promuovere la musica attraverso vari progetti audio-musicali.