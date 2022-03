South Park prende in giro Putin: Vladimir è "invecchiato" e "il suo c***o non funziona come una volta".

Vadimir Putin è stato preso di mira anche da South Park, una delle serie animate più longeve della televisione americana. Nella puntata andata in onda mercoledì, uno dei protagonisti del cartone ha deriso il presidente russo, tirando in ballo la sua virilità.

South Park prende in giro Putin

South Park, una delle serie animate più amate di sempre, avrebbe mai potuto rimanere impassibile davanti alla guerra in Ucraina? Giammai. I creatori del cartone, Trey Parker e Matt Stone, hanno inserito un episodio dal titolo inequivocabile: Ritorno alla guerra fredda. La puntata, andata in onda lo scorso mercoledì, contiene vari attacchi satirici e riferimenti al presidente russo. Vladimir Putin viene visto come un uomo invecchiato, diventato aggressivo a causa della virilità che è andata a farsi benedire.

L’episodio fa il pieno di like

Il signor Mackey, psicologo della scuola elementare di South Park, è chiamato ad alimentare sempre di più le paure dei suoi studenti. Con riferimenti a War Games e Red Dawn, terrorizza i bambini con esercitazioni scolastiche di bombe nucleari degli anni Sessanta. Putin, però, viene deriso perché è rimasto bloccato negli anni Ottanta. La conclusione, quindi, è che il presidente russo è invecchiato ed è diventato più aggressivo perché il suo “ca**o non funziona come una volta“.

La posizione di South Park

La posizione di South Park è chiara ed è la stessa di quasi tutta la popolazione mondiale. La guerra che Putin ha dichiarato all’Ucraina è ingiusta e sta lasciando sul campo tantissime vittime innocenti. Nel frattempo, la Russia sta diventando sempre più isolata. Le case di produzione Warner Bros e Disney, ad esempio, hanno deciso di non trasmettere nel Paese di Putin i film The Batman e Red, il cartone animato previsto sulla piattaforma Disney+ dall’11 marzo 2022.