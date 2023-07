Il leader del Pp Alberto Nunez Feijoo è il candidato più votato alle elezioni in Spagna, ma il blocco di destra non raggiunge la maggioranza assoluta

In Spagna si sono conclse le elezioni e nessuno de due blocchi è riuscito a prevalere in maniera netta sull’altro. Alberto Nunez Feijoo avrebbe desiderato la maggioranza assoluta per la destra, ma può comunque dirsi soddisfatto perché il suo Pp risulta essere il primo partito del Paese.

Elezioni, vince il Pp e Feijoo festeggia: “La Spagna non si blocchi”

Può esultare, Alberto Nunez Feijoo, che alla fine dello scrutinio si è affacciato dal balcone della sede del PP di Calle de Genova (Madrid) per salutare i tanti suoi sostenitori che lo aspettavano alla finestra. “Come candidato del partito più votato, credo che il mio dovere sia aprire il dialogo, condurlo dal primo minuto e cercare di governare il nostro Paese in conformità con i risultati elettorali e la vittoria elettorale” – dichiara l’ex presidente della Galizia che poi è molto chiaro nei confronti degli altri partiti – “La Spagna non si blocchi.”

Le intenzioni di Feijoo: cosa accadrà adesso

Dallo spoglio di tutte le schede elettorali è emerso che il Pp ha raggiunto i 136 seggi, posizionandosi davanti ai socialisti di Pedro Sanchez che ne raggiungono 122. “Con tutta l’umiltà e la determinazione, mi faccio carico di avviare la trattativa per la formazione del governo“ – ha dichiarato ancora Feijoo – “Il primo ministro sia chi ha più voti, la Spagna non si fermi, abbiamo vinto e ci spetta formare il governo, come è sempre accaduto.”