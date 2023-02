Sparano al cinghiale ma centrano in pieno un'auto

Tragedia sfiorata in Puglia dove ignoti sparano ad un cinghiale ma centrano in pieno un’auto.

Da quanto si apprende in Alta Murgia è stato colpito il veicolo di un collaboratore dell’Università di Bari. Solo per pochi centimetri l’uomo ha potuto raccontare la assurda vicenda. I media spiegano che i colpi, parrebbe più di uno e forse esplosi da cacciatori in battuta, hanno perforato la carrozzeria e “mandato in frantumi i vetri di un’utilitaria”. Nell’auto c’erano due persone che devono davvero ringraziare la loro buona sorte.

Sparano al cinghiale ma centrano un’auto

I due hanno presentato denuncia ai carabinieri per quanto accaduto nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nel bosco di “Acquatetta”. A zona si trova fra i territori di Minervino Murge e Spinazzola. A guidare l’auto scambiata per un suino selvatico un collaboratore del Dipartimento di scienze del suolo, delle piante e degli alimenti dell’Università degli studi di Bari. Da quanto si apprende l’uomo stava effettuando rilievi sul territorio nell’ambito di un progetto di cui “è responsabile scientifica la professoressa Paola Mairota”.

“Li avevo anche avvertiti della mia presenza”

Ha spiegato il giovane a La Gazzetta del Mezzogiorno: “Avevo notato la presenza di alcuni cacciatori armati e li avevo allertati della mia presenza e di quello che stavo facendo in quel luogo. Io ero in compagnia di mio padre e, dopo aver effettuato i rilievi, eravamo intenti ad andare via“.